DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteidigt am Mittag Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 43,15 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 43,15 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,39 EUR an. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,08 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,28 EUR. Bisher wurden heute 237.021 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 9,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,23 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,14 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR im Vergleich zu 24.029,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,38 EUR je Aktie.

