DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 42,73 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 42,73 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 42,62 EUR. Bei 43,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 767.861 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 9,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 43,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,14 EUR aus.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.029,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20.094,00 EUR.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment abgeworfen

DHL Group-Aktie leichter: Gewerkschaft ruft bei DHL Hub Leipzig erneut zum Warnstreik auf

DHL Group-Aktie stabil: Qualitätsprobleme in der Postbranche sorgen für Ärger in der Bevölkerung