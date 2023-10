DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 37,36 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 37,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 37,33 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 245.995 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 33,25 EUR fiel das Papier am 22.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,00 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 50,36 EUR.

Am 01.08.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR im Vergleich zu 24.029,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

