DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag gesucht

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 37,63 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 37,63 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,78 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,34 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 10.684 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,04 EUR. Gewinne von 25,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 33,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,61 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,36 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20.094,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR umsetzen können.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

