DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,29 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 41,29 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,39 EUR aus. Bei 41,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 322.448 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 13,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2022 bei 34,09 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 17,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,41 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,17 EUR im Jahr 2023 aus.

