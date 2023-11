DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 41,24 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 41,24 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,39 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 613.609 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 14,09 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2022 bei 34,09 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 20,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,41 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.038,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,17 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

