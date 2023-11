DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag in Grün

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 41,33 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 41,33 EUR nach oben. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 41,39 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 41,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 92.574 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 13,83 Prozent Luft nach oben. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,09 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 17,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,41 EUR an.

Am 08.11.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.038,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19.398,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,17 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

