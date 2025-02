DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Mittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 37,34 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 37,34 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 37,61 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,53 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 724.988 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 16,91 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,03 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,54 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 20,59 Mrd. EUR gegenüber 19,40 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 05.03.2026.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

