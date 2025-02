DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 37,16 EUR zu.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 37,16 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,53 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.045.985 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 43,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,11 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,50 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 05.11.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,16 Prozent auf 20,59 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell

Schwacher Handel: LUS-DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain