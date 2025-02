DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Montagvormittag an

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Um 09:07 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 37,52 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,55 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,53 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 175.397 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,66 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 16,35 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Mit Abgaben von 11,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,50 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,68 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 19,40 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 2,81 EUR im Jahr 2024 aus.

