DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 46,36 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 46,36 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,47 EUR aus. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,13 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 263.332 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2023 bei 46,47 EUR. 0,23 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 35,99 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 49,28 EUR angegeben.

Am 03.05.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 20.918,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.593,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,44 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

