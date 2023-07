DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 46,35 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 46,35 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,48 EUR aus. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 46,13 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 700.444 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2023 markierte das Papier bei 46,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,28 EUR aus.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,75 EUR gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,41 Prozent auf 20.918,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.593,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie dennoch höher: Kartellamt untersucht Deutsche Post und Mitbewerber

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) abgeworfen

Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) gewährt Anlegern Blick in die Bücher