DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 46,29 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 46,29 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,26 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.161 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 46,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 29.09.2022. Mit Abgaben von 35,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,28 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20.918,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,44 EUR je Aktie aus.

