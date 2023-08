DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 42,79 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 11:48 Uhr 0,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 43,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,07 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 252.717 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. 9,96 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 29,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 44,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 49,14 EUR angegeben.

Am 01.08.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.094,00 EUR – eine Minderung von 16,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.029,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,38 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

