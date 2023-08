DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 42,46 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 42,46 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,35 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 623.442 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Gewinne von 10,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 43,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,14 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

