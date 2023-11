DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 41,57 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 41,57 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,64 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 721.130 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei einem Wert von 34,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 18,00 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,41 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 08.11.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19.398,00 EUR – eine Minderung von 19,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.038,00 EUR eingefahren.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in der Gewinnzone

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert am Donnerstagmittag

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen