DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 44,84 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 44,84 EUR nach. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,80 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,87 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 222.871 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 4,70 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 24,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 47,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 19.398,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.038,00 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,16 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

