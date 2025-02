DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) fällt am Dienstagmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 37,13 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 37,13 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,98 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 256.923 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 43,33 EUR markierte der Titel am 26.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 14,30 Prozent niedriger. Bei 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 11,04 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,50 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,16 Prozent auf 20,59 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 05.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

