DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 37,41 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 37,41 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 36,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,14 EUR. Zuletzt wechselten 634.755 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 26.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,33 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 15,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (33,03 EUR). Mit einem Kursverlust von 11,71 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 EUR, nach 0,68 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,81 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

