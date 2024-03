DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 39,66 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 39,66 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 396.536 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,13 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,88 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,84 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 06.03.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,83 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21.348,00 EUR – eine Minderung von 10,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23.776,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,15 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

