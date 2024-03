DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 39,81 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 39,81 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,69 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 732.596 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 18,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,47 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,88 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,84 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 21.348,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.776,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,21 Prozent verringert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 07.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,15 EUR im Jahr 2024 aus.

