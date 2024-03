DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag schwächer

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 39,54 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 39,54 EUR ab. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,50 EUR. Bei 39,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 62.077 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,98 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 36,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 9,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,88 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,84 EUR an.

Am 06.03.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR gegenüber 1,01 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.348,00 EUR – das entspricht einem Minus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.776,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,15 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus

Handel in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone