DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Nachmittag

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 37,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 37,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 37,71 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,50 EUR. Zuletzt wechselten 865.502 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 15,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Mit Abgaben von 17,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,88 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 22,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,06 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: So bewertet UBS AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie leichter: Paketversand in die USA teilweise gestoppt

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr angefallen