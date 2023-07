DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 45,63 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 1,4 Prozent auf 45,63 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,54 EUR nach. Bei 46,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 493.239 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 46,48 EUR markierte der Titel am 24.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 1,86 Prozent zulegen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 34,97 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,28 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 03.05.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR gegenüber 1,08 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,41 Prozent auf 20.918,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,44 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

