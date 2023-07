DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag billiger

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 46,09 EUR ab.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 46,09 EUR ab. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 46,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,05 EUR. Bisher wurden heute 48.355 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 24.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 0,85 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 49,28 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20.918,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.593,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,44 EUR je Aktie aus.

