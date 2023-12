DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag auf grünem Terrain

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 45,20 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 45,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.253.538 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 4,09 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 34,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Abschläge von 23,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 08.11.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.038,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,17 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus