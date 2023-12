DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 45,20 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 17:35 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 45,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,34 EUR. Bei 45,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.253.538 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,09 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 34,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 30,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,00 EUR aus.

Am 08.11.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19.398,00 EUR – eine Minderung von 19,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.038,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus