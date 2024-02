DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 43,06 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 43,06 EUR ab. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 43,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 221.624 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,30 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,29 EUR aus.

Am 08.11.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

