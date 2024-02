DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 43,25 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 43,25 EUR. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 43,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.252 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Gewinne von 8,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,68 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 19.398,00 EUR, gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,30 Prozent präsentiert.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,15 EUR fest.

