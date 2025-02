DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 37,42 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 37,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.520 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,77 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Mit Abgaben von 11,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 40,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,59 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 19,40 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt am Mittag ab

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein