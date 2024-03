DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 40,60 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 40,60 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 40,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 797.319 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 15,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 12,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,84 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,83 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21.348,00 EUR – eine Minderung von 10,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23.776,00 EUR eingefahren.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Abschläge

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr eingebracht