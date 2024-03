DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag freundlich

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 40,32 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 40,32 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 39,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.376.177 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 14,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,63 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,84 EUR an.

Am 06.03.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.348,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.776,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 13.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

