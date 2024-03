DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Dienstagvormittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,96 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,99 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.369 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,84 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 21.348,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 23.776,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

