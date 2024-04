DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 38,65 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 38,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 38,66 EUR. Bei 38,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 290.245 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,72 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,04 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,91 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 06.03.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 21,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,78 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,21 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,06 EUR fest.

