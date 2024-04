DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 38,82 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 38,82 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,85 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 900.364 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 21,19 Prozent wieder erreichen. Bei 36,04 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,91 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR gegenüber 1,01 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,06 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

