DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag in Grün

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 38,55 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 38,55 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,81 EUR aus. Bei 38,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 399.275 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,84 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,69 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,89 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,69 EUR.

Am 30.04.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 20,25 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

