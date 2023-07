DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) fällt am Mittwochmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 45,67 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 45,67 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,59 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 483.277 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,48 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,78 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,28 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 03.05.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR gegenüber 1,08 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20.918,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 01.08.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,44 EUR je Aktie.

