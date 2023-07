DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 45,43 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 45,43 EUR. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 45,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.074.772 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,48 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,32 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Mit einem Kursverlust von 34,67 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,28 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,75 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 EUR in den Büchern gestanden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.918,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.593,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 01.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,44 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

