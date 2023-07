DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag gesucht

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 46,12 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 46,12 EUR zu. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 46,16 EUR zu. Bei 46,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 60.497 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2023 bei 46,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 0,79 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 35,65 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,28 EUR.

Am 03.05.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,41 Prozent auf 20.918,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.593,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 präsentieren. Am 01.08.2024 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.



