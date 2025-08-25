DAX24.188 -0,4%ESt505.406 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,76 -1,4%Gold3.371 +0,1%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag schwächer

26.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 38,96 EUR.

Aktien
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
38,98 EUR -0,78 EUR -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 38,96 EUR. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,33 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 342.110 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 20,53 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 19,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,02 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL erweitert Services auf Shopify für US-Händler - Aktie fällt dennoch

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 5 Jahren verdient

DHL-Aktie gibt nach: DHL setzt Versand bestimmter Waren in die USA aus - Kepler streicht Kaufempfehlung

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
26.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
16.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
02.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
15.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
14.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
25.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen