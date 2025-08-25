DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag schwächer
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 38,96 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 38,96 EUR. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,33 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 342.110 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 20,53 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,25 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 19,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,02 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|16.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|02.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|15.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|14.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|25.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
