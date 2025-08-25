DAX24.146 -0,5%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,25 -0,7%Gold3.379 +0,4%
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Top News
Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit roter Tendenz

26.08.25 09:25 Uhr

26.08.25 09:25 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 39,34 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post)
39,30 EUR -0,46 EUR -1,16%
Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 39,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.066 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,30 Prozent.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,25 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 05.08.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,83 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,64 Mrd. EUR eingefahren.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,02 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bildquellen: Deutsche Post

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
26.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
16.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
02.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
15.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
14.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
25.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

