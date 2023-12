DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Dienstagmittag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 45,20 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 17:35 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 45,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,01 EUR. Zuletzt wechselten 1.253.538 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 3,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,44 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,00 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR im Vergleich zu 24.038,00 EUR im Vorjahresquartal.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

