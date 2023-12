DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 45,20 EUR zu.

Die Aktie notierte um 17:35 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 45,20 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,34 EUR aus. Bei 45,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.253.538 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,09 Prozent. Am 22.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 34,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,44 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie eingefahren. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.398,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

