DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verliert am Dienstagnachmittag

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 42,87 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 42,87 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 42,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,77 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 870.180 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 9,75 Prozent zulegen. Bei 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,29 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2024 gerechnet. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,15 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

