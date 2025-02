DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Donnerstagmittag südwärts

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 37,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 37,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 37,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 516.777 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,32 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,52 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.01.2025 auf bis zu 33,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,92 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 40,50 EUR angegeben.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

