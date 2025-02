DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 37,58 EUR ab.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 37,58 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 37,57 EUR. Bei 37,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 153.032 Aktien.

Bei 43,32 EUR markierte der Titel am 29.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 13,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 40,50 EUR angegeben.

Am 05.11.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 19,40 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 05.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,81 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie in Gün: Steuerbehörde in Italien geht offenbar gegen DHL Express vor

STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt am Mittag ab