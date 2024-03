DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 40,10 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 40,10 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 39,81 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 484.052 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 14,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 36,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 10,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,84 EUR aus.

Am 06.03.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.348,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.776,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag freundlich

Dienstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Handel in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu