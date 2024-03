DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 40,44 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 40,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 40,51 EUR. Mit einem Wert von 39,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 856.879 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 16,35 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,84 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,83 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 21.348,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 23.776,00 EUR umsetzen können.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 13.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,15 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

