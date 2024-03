DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Vormittag ab

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 39,90 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 39,90 EUR abwärts. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 39,83 EUR. Mit einem Wert von 39,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 153.901 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 15,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 9,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,84 EUR.

Am 06.03.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 21.348,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.776,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,15 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag freundlich

Dienstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Handel in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu