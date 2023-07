DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Mittag vor

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 46,49 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 46,49 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 46,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 572.716 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 27.07.2023 markierte das Papier bei 46,53 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 0,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 56,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 49,28 EUR.

Am 03.05.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 20.918,00 EUR, gegenüber 22.593,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,41 Prozent präsentiert.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,44 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

